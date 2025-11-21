Российские военные отразили шесть атак ВСУ в районе Красноармейска

Подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть атак ВСУ из района Гришино по деблокированию окруженных украинских подразделений. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в Telegram-канале.
«Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что в результате были уничтожены до 50 украинских военных, танк, а также два бронетранспортера М113 производства США.
Накануне в Минобороны сообщили: российские военнослужащие группировки «Центр» установили полный контроль над районом Шахтерский в Красноармейске.
Военные оказывают медицинскую помощь местным жителям, обеспечивают их лекарствами и продовольствием. При необходимости гражданское население эвакуируют в безопасные районы и размещают во временных пунктах размещения.
Ранее штурмовик снял колонну сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Красноармейске.