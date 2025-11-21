На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные отразили шесть атак ВСУ в районе Красноармейска

МО РФ: российские военные отразили шесть атак ВСУ из района Гришино
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть атак ВСУ из района Гришино по деблокированию окруженных украинских подразделений. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны в Telegram-канале.

«Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой народной республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что в результате были уничтожены до 50 украинских военных, танк, а также два бронетранспортера М113 производства США.

Накануне в Минобороны сообщили: российские военнослужащие группировки «Центр» установили полный контроль над районом Шахтерский в Красноармейске.

Военные оказывают медицинскую помощь местным жителям, обеспечивают их лекарствами и продовольствием. При необходимости гражданское население эвакуируют в безопасные районы и размещают во временных пунктах размещения.

Ранее штурмовик снял колонну сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Красноармейске.

