Армия России освободила район в Красноармейске

МО: российские войска освободили район Шахтерский в Красноармейске
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки «Центр» установили полный контроль над районом Шахтерский в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Военнослужащие оказывают медицинскую помощь местным жителям, обеспечивают их лекарствами и продовольствием. При необходимости гражданское население эвакуируют в безопасные районы и размещают во временных пунктах размещения.

В ходе осмотра территории сапёры проверяют дороги и прилегающие участки на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки с помощью накладных зарядов.

19 ноября взятый в плен солдат ВСУ Александр Сидельник рассказал, что украинское командование скрывало от военнослужащих в Красноармейске информацию о полном окружении и критическом положении с поставками.

Днем ранее бойцы российской группировки «Центр» эвакуировали восемь мирных жителей из Красноармейска.

Ранее в Красноармейске нашли экспериментальное оружие НАТО для ВСУ.

СВО: последние новости
