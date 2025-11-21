На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский военный признал потерю Красноармейска

Военный ВСУ Потоцкий признал потерю Украиной Красноармейска
Александр Харченко/РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины Владислав Потоцкий сообщил, что украинские войска больше не контролируют Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом пишет «Страна.ua».

Издание передает, что возможность отхода из данного района сократилась до двух километров. По словам Потоцкого, ситуация в связи с утратой Красноармейска является критической. Он уточнил, что ширина коридора для отступления из соседнего Димитровграда (украинское название — Мирноград), исключая «серую зону», составляет около 1,8 километра.

21 ноября пресс-служба министерства обороны сообщила, что подразделения российской группировки войск «Центр» успешно отразили шесть попыток наступления ВСУ, предпринятых из района Гришино в Красноармейском районе с целью деблокировать окруженные украинские силы.

По данным оборонного ведомства, подразделения российской группировки «Центр» взяли под полный контроль Шахтерский район в Красноармейске. Сообщается, что военнослужащие оказывают медицинскую помощь местным жителям, а также обеспечивают их необходимыми медикаментами и продуктами питания.

Ранее штурмовик снял колонну сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Красноармейске.

