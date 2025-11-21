Штурмовик снял колонну сдавшихся в плен бойцов ВСУ в Красноармейске

В сети появилось видео вывода группы военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен, из Красноармейска (украинское название — Покровск) в направлении тыла. Соответствующие кадры опубликовал военкор Дмитрий Астрахань в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах российский штурмовик, передвигаясь на мотоцикле, снял на видео колонну из украинских солдат (около 15 человек — прим.ред.), которых конвоируют на багги.

Как пишет военкор, запись была сделана в хорошую погоду, при этом и пленные, и бойцы ВС РФ, осуществлявшие сопровождение, спокойно передвигались по дороге, не опасаясь возможных атак дронов. Этот момент, по мнению Астраханя, позволяет предположить, что активность украинских операторов БПЛА на данном участке фронта была сведена к минимуму.

До этого сообщалось, что спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) потеряло почти всех бойцов под Красноармейском, которое десантировалось в населенный пункт 1 ноября. По словам описавшего столкновение военкора Дмитрия Стешина, российские бойцы вступили с «тимуровцами» в стрелковый бой на короткой дистанции. О том, кто был их противниками, они узнали только после сражения, разобрав трофеи и допросив пленного.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что командование забирает больше половины зарплаты военных.