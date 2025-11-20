Российские военные полностью освободили Купянск, а также взяли под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости.

«Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск», — сказал Герасимов.

По его словам, штурмовики успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска.

«Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города», — уточнил глава Генштаба.

20 ноября военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что отправка технического персонала аэродромов под Волчанск свидетельствует о тяжелой ситуации с резервами у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Украина находится в бедственном положении и вынуждена «затыкать дыры» на фронте всем, что есть.

17 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия сорвала попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск. Он подчеркнул, что в ходе этой операции противник лишь понес значительные потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.