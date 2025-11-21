На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему Купянск имеет стратегическое значение для ВС РФ

Военкор Громов: освобождение Купянска высвободит значительную часть сил РФ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Взятие под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ Купянска — крупного железнодорожного узла — позволит группировке «Запад» нарастить снабжение для наступления на Чугуев. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный корреспондент Федор Громов. Кроме того, по его словам, успехи на данном направлении позволят российским войскам двигаться на Славянск.

«Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил», — отметил Громов.

Если российские войска встанут по реке Оскол, заняв Купянскую агломерацию, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления, добавил он.

20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Купянска, а также о взятии под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

Ранее российские войска взяли под огневой контроль все подступы к Константиновке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами