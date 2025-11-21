Взятие под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ Купянска — крупного железнодорожного узла — позволит группировке «Запад» нарастить снабжение для наступления на Чугуев. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный корреспондент Федор Громов. Кроме того, по его словам, успехи на данном направлении позволят российским войскам двигаться на Славянск.

«Полный контроль над Купянском еще не означает освобождение Купянской агломерации, в которую входят населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Подолы, Куриловка, Купянск-Узловой, Ковшаровка и Новоосиново. Находящиеся там подразделения ВСУ окружены, но по-прежнему отнимают значительную часть наших сил», — отметил Громов.

Если российские войска встанут по реке Оскол, заняв Купянскую агломерацию, это высвободит существенную часть сил, которые можно будет перебросить на другие направления, добавил он.

20 ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Купянска, а также о взятии под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

Ранее российские войска взяли под огневой контроль все подступы к Константиновке.