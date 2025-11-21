Минобороны России показало видео из Купянска

Министерство обороны России опубликовало в официальном Telegram-канале кадры из Купянска, перешедшего под контроль российской стороны.

На кадрах видно, как российские войска наносят удары по местам дислокации солдат ВСУ, украинской военной технике. Кроме того, показано, как военные РФ проводят зачистку территории.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, Вооруженные силы РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются. Генштаб Вооруженных сил Украины потерю города не признает и заявляет о продолжении «контрдиверсионных мероприятий».

21 ноября взятие Купянска под контроль войск России подтвердили в Минобороны. Там добавили, что продолжается уничтожение формирований Вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол

