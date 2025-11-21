В пресс-службе Минобороны России подтвердили, что военнослужащие группировки «Запад» освободили Купянск. Город находится в Харьковской области.

«Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных действий завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол», — сказано в сообщении.

Также 21 ноября в российском оборонном ведомстве рассказали, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка и Ямполь в Донецкой народной республике.

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину об освобождении Купянска. Кроме того, ВС РФ контролируют более 80% Волчанска в Харьковской области, рассказал он.

Бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области продолжаются. Генштаб Вооруженных сил Украины потерю города не признает и заявляет о продолжении «контрдиверсионных мероприятий».

Ранее советник главы ДНР рассказал о замыкании кольца вокруг ВСУ после взятия Купянска.