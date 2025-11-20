В Минобороны рассказали об обстановке на Запорожском направлении

Командование украинских войск безуспешно пытается стабилизировать обстановку в Запорожской области, перебрасывая резервы и предпринимая контратаки. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«Командование ВСУ безуспешно пытается стабилизировать обстановку на направлении, перебрасывая резервы и предпринимая контратаки, которые приводят лишь к новым потерям и срыву их планов на данном участке», — уточнили в ведомстве.

При этом в Минобороны отметили: бойцы группировки войск «Восток» продолжают развивать наступление, освобождая новые населенные пункты и последовательно расширяя контролируемую территорию в Запорожской и Днепропетровской областях.

20 ноября стало известно, что ВС России взяли под контроль село Веселое в Запорожской области.

18 ноября в российском оборонном ведомстве заявили, что с начала 2025 года в ходе спецоперации силами группировки «Восток» было освобождено более 1,4 тысяч квадратных километров территории.

