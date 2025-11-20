Российская группировка войск «Запад» освободила село Петропавловку, а также ведет бои за населенные пункты Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину командующий группировкой Сергей Кузовлев.

«Освобожден населенный пункт Петропавловка. Идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровки, Куриловки и Купянск-Узловой», — сказал он.

По словам Кузовлева, военные продвигаются к Красному Лиману в Донецкой народной республике.

20 ноября Путин заявил, что российские военные заблокировали 15 украинских батальонов в районе Купянск-Узлового.

В четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что бойцы «Запада» полностью освободили Купянск, а также взяли под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

В октябре Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения, отметил президент. Он подчеркнул, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее Путин заявил, что власти Украины сидят на золотых унитазах и игнорируют интересы военных.