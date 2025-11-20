На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что власти Украины «сидят на золотых унитазах» и игнорируют интересы государства

Президент России Владимир Путин в рамках посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад» заявил, что представители украинской власти не думают о судьбе Украины и своих военнослужащих, будучи озабочены только личным обогащением. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 1».

«Они сидят на золотых унитазах и совершенно не думают ни о судьбе страны, ни о своих солдатах», — сказал Путин.

Также президент России отметил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года стало преступной группировкой.

«Это уже никакое не политическое руководство <...> это — преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть», — сказал он.

Заявление главы государства сделано на фоне сообщений об обсуждении нового плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Ранее в Европе назвали условие для победы России на Украине.

