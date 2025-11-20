На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил об окружении 15 батальонов ВСУ в Харьковской области

Путин: 15 батальонов ВСУ заблокированы в районе Купянска-Узлового под Харьковом
true
true
true

Российские военные заблокировали 15 украинских батальонов в районе населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания на одном из командных пунктов группировки «Запад», пишет ТАСС.

«Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, насколько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника... Совсем недавно было 18, а сейчас примерно 15 батальонов», — сказал глава государства.

Поселок городского типа Купянск-Узловой находится в 9 км от Купянска.

20 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские военные полностью освободили Купянск, а также взяли под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

17 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российская армия сорвала попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск. Он подчеркнул, что в ходе этой операции противник лишь понес значительные потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

