Войска РФ продолжат освобождение новых российских регионов

ВС России продолжат освобождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом», — подчеркнул он.

20 ноября президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» и выслушал доклады о ходе специальной военной операции (СВО). Главе государства доложили о ситуации в Константиновке и на Краматорском направлении, а также вокруг Купянска.

Российский лидер отметил, что проводил такое же совещание почти месяц назад, и все те задачи, которые ставились, были выполнены. Путин высоко оценил работу командного и личного составов.

Ранее Путин поручил продумать меры по поддержке участников СВО.

