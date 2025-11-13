Путин поручил продумать меры по поддержке участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Астраханской области, председателю комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий Игорю Бабушкину продумать детали предложений по поддержке участников СВО. Об этом говорится на сайте Кремля.

Во время встречи с российским лидером Бабушкин рассказал ему об идеях, которые могут быть использованы в качестве мер поддержки участников спецоперации. Путин поручил их детально проработать.

«Чтобы, повторяю еще раз, все эти хорошие идеи в целом в воздухе не повисали», — сказал глава государства.

Среди идей, озвученных Бабушкиным, было усовершенствование юридических процедур и документооборота, в частности, обмена данными о ветеранах и участниках СВО, а также членах их семей между органами власти и фондом «Защитники Отечества». Кроме того, подготовлены инициативы в части медпомощи и реабилитации военных.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в проект российского бюджета включат дополнительную поддержку участников СВО и семей с детьми. По словам главы кабмина, в проект включат расширение выплат на погашение ипотечного кредита при рождении третьего и последующих детей на Дальнем Востоке, а также на обеспечение оздоровления и отдыха проживающих в арктических регионах. Кроме того, власти увеличат финансирование строительства объектов здравоохранения и образования для ВС РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее стало известно, какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году.