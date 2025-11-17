На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт сообщил о срыве попытки украинских войск деблокировать Купянск

Марочко: войска РФ сорвали попытку элитных частей ВСУ деблокировать Купянск
Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия сорвала попытку элитных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) деблокировать город Купянск. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что в районе Купянска российские бойцы продолжали уничтожать окруженную группировку противника. Украинское командование неоднократно пыталось деблокировать свои подразделения, в том числе устраивая контратаки. Марочко подчеркнул, что на этом участке фронта ВСУ задействовали резервы из числа элитных подразделений, однако к желаемому результату это не привело. Противник лишь понес значительные потери как в живой силе, так и в вооружении и военной технике.

Эксперт добавил, что на прошлой неделе на Краснолиманском и Северском направлениях Вооруженные силы РФ также уничтожали врага и закреплялись на новых рубежах и позициях.

16 ноября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) сообщил, что Контрнаступление украинской армии в районе котла в Купянске выдыхается, однако противник пока не оставляет попыток прорвать кольцо окружения.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет солдат в Купянске сражаться в обмен на еду.

