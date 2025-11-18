На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкоры сообщили, что российские войска зашли в центр Северска в ДНР

RusVesna: российские войска зашли в центр Северска
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил России уже зашли в центр Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Сегодня стало известно, что российские войска прорвались в Северск с юга и начали движение к центру ключевого города для обороны ВСУ на Донбассе. К вечеру появилось видео фиксации российской штурмовой группы уже в районе центра Северска», — говорится в публикации.

Военкоры также опубликовали карту, согласно которой российские военнослужащие продвинулись в южной части города. Помимо этого, бойцы наступают на севере города со стороны Дроновки. При этом восточнее Северска солдаты российской стороны взяли штурмом ряд опорных пунктов ВСУ вдоль лесополос.

17 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие за сутки взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области.

Позднее в оборонном ведомстве рассказали, что контроль над Платоновкой позволит российским войскам полностью контролировать дорогу Северск — Красный Лиман.

Ранее эксперт рассказал о ситуации на окраине Северска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами