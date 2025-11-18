Военкоры сообщили, что российские войска зашли в центр Северска в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России уже зашли в центр Северска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Сегодня стало известно, что российские войска прорвались в Северск с юга и начали движение к центру ключевого города для обороны ВСУ на Донбассе. К вечеру появилось видео фиксации российской штурмовой группы уже в районе центра Северска», — говорится в публикации.

Военкоры также опубликовали карту, согласно которой российские военнослужащие продвинулись в южной части города. Помимо этого, бойцы наступают на севере города со стороны Дроновки. При этом восточнее Северска солдаты российской стороны взяли штурмом ряд опорных пунктов ВСУ вдоль лесополос.

17 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие за сутки взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области.

Позднее в оборонном ведомстве рассказали, что контроль над Платоновкой позволит российским войскам полностью контролировать дорогу Северск — Красный Лиман.

Ранее эксперт рассказал о ситуации на окраине Северска.