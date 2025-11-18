На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные начали штурм Северска

«РВ»: российские военнослужащие начали штурм Северска
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие начали штурм Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным канала, Северск является одним из ключевых опорных городов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении линии боевого соприкосновения.

«ВС РФ зашли в южную часть города между Новоселовкой и Звановкой», — говорится в сообщении.

Бойцы РФ, согласно размещенной карте, продвинулись в южной части города. Помимо этого, бойцы наступают на севере города со стороны Дроновки. При этом восточнее Северска солдаты российской стороны взяли штурмом ряд опорных пунктов ВСУ вдоль лесополос.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ планомерно уничтожают личный состав ВСУ в районе Северска. Он добавил, что оперативные действия российских подразделений направлены на «сжатие горловины огневого котла» на данном участке фронта.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет солдат в Купянске сражаться в обмен на еду.

СВО: последние новости
