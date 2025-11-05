На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал о ситуации на окраине Северска

Марочко: российские войска закрепились на южной окраине Северска
Сергей Аверин/РИА Новости

Российские войска закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска Донецкой народной республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В ходе прямого эфира военный эксперт уточнил, что в целом Северск «очень сложный участок» фронта из-за рельефа местности. Тем не менее российские военные наносят удары по дислоцированным в Северске подразделениям Вооруженных сил Украины сразу с трех направлений. В северной части города ВС России давят на противника на фронте шириной в семь километров, уточнил Марочко.

28 октября военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что российские войска продолжают наступление в направлении Северска, продвигаясь вдоль реки Северский Донец. Он подчеркнул, что взятие города, расположенного на возвышенности, даст российским военным возможность установить контроль над близлежащими городами, такими как Краматорск, Славянск и Красный Лиман (известный также как Лиман).

Ранее в России рассказали о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
