В Минобороны рассказали о значении освобождения Платоновки в ДНР

Минобороны РФ: взятие Платоновки позволяет контролировать дорогу на Северск
true
true
true
close
Владимир Вяткин/РИА Новости

Освобождение Платоновки в Донецкой народной республике является важным, потому что позволяет российским войскам полностью контролировать дорогу Северск - Красный Лиман. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Освобождение села на северо-западе от Северска позволяет подразделениям ВС РФ полностью контролировать дорогу Северск - Красный Лиман, что лишает противника важного логистического маршрута, значительно затрудняя положение украинских войск в городе», — говорится в публикации.

17 ноября сообщалось, что российские военнослужащие за сутки взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области. В Минобороны уточнили, что населенный пункт Двуречанское заняли подразделения группировки войск «Север». Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Платоновка.

Также в Минобороны России заявили, что российские военнослужащие продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова (украинское название — Мирноград).

Ранее российские войска взяли под контроль село в Днепропетровской области.

