Минобороны: ВС России за сутки освободили Двуречанское, Платоновку и Гай

Российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Там уточнили, что населенный пункт Двуречанское заняли подразделения группировки войск «Север». Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Платоновка.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Гай», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие продолжают наступление в микрорайоне Восточный и южной части Димитрова (украинское название — Мирноград).

15 ноября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинская группировка у Димитрова, который является городом-спутником Красноармейска (украинское название — Покровск) практически полностью окружена и не может выйти из населенного пункта.

До этого российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль район обороны украинской армии в Запорожской области площадью более 6 тыс. кв. м.

Ранее Белоусов заявил о шаге к победе после взятия Малой Токмачки.