Российские войска отразили попытки ВСУ деблокировать окруженную группировку в ДНР

ВС России отразили семь попыток ВСУ деблокировать окруженную группировку в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Гришино в Донецкой народной республике (ДНР), которые пытались деблокировать свою окруженную группировку в регионе. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Также в ведомстве заявили, что бойцы ВС России сорвали две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

10 ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили в районе Родинского ДНР военнослужащих ВСУ, пытавшихся деблокировать Димитров (украинское название — Мирноград).

Накануне он рассказал, что российские военные пресекли попытку противника прорваться и выйти на севере Красноармейска (украинское название — Покровск). По его словам, город практически и физически окружен.

Также глава ДНР заявил, что бойцы ВС РФ приступили к зачистке центрального района Красноармейска от ВСУ.

Ранее в Германии рассказали о тяжелом положении ВСУ.

