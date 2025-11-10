На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин рассказал о ситуации в городе-спутнике Красноармейска

Пушилин: уничтожены военные ВСУ, пытавшиеся деблокировать Димитров у Родинского
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вооруженные силы России уничтожили в районе Родинского в Донецкой народной республике украинских военнослужащих, пытавшихся деблокировать Димитров (украинское название — Мирноград). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Димитров — город-спутник Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам Пушилина, в районе Родинского ВСУ не оставляют попытки совершить новые атаки.

«Почему в направлении Родинского — здесь есть замысел противника деблокировать Димитров. Но здесь также мы видим улучшение позиций наших подразделений», — поделился глава ДНР.

Также Пушилин рассказал, что ВСУ пытались деблокировать село Гришино — единственный из вероятных выходов из Красноармейска (Покровск — украинское название), но бойцы ВС РФ отражают атаки.

9 ноября глава ДНР сообщил, что российские военнослужащие приступили к зачистке центра Красноармейска от ВСУ. По его словам, ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои.

Ранее военкоры усомнились в оценке ситуации в Красноармейске главкомом ВСУ Сырским.

