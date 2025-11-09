На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в Красноармейске

Пушилин: ВС РФ пресекли попытку ВСУ прорваться и выйти на севере Красноармейска
Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться и выйти на севере Красноармейска (Покровска). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, город практически и физически окружен.

«И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами», — добавил Пушилин.

До этого в пресс-службе Минобороны России заявили, что российские военные отразили семь атак украинских подразделений и восемь попыток выйти из окружения в районе Красноармейска.

По данным ведомства, бойцы сорвали восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении. В МО добавили, что трех украинских военных взяли в плен

За прошедшие сутки, по информации силового ведомства, в районе Красноармейска и Димитрова были ликвидированы свыше 275 солдат ВСУ, а также два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Ранее Зеленский раскрыл, чем обернется для Украины потеря Красноармейска.

