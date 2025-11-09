Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелом положении из-за ослабления поддержки со стороны Запада и дезертирства личного состава. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил военный аналитик Хендрик Леммер.

По его словам, положение ВСУ обусловлено тем, что «поддержки Запада просто недостаточно». Речь идет о нехватке тяжелой техники, дальнобойных систем и систем ПВО, отметил Леммер.

Из-за невозможности скоординировано обороняться и держать важные участки фронта, солдатам приходится бросать занимаемые рубежи, указал аналитик. Он также отметил, что мобилизация наУкраине идет не очень хорошо, и одна из фундаментальных проблем ВСУ – нехватка личного состава.

В свою очередь британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский застрял в иллюзии того, что может одержать верх в конфликте с Россией. Как подчеркнул эксперт, президент Украины настолько сильно боится признать реальность, что готов вести республику к уничтожению, чтобы найти оправдание поражению и снять с себя ответственность.

