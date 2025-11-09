Российские военнослужащие приступили к зачистке центрального района Красноармейска (украинское название Покровск) от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Сам Красноармейск — он уже практически и физически окружен… Ситуация разворачивается таким образом, что идут городские бои, идет зачистка, в частности — центрального района, восточной его части», — рассказал чиновник.

До этого Пушилин заявил, что находящиеся в окружении солдаты ВСУ в Красноармейске сдаются в плен.

Глава ДНР отметил, что Красноармейско-Димитровская агломерация является одной из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения. Пушилин подчеркнул, что главной задачей для властей является спасение мирных жителей, которые оказались в населенных пунктах, где проводятся боевые действия.

5 ноября сообщалось, что сдавшиеся в плен украинские бойцы ощущают себя брошенными командованием, которое, как утверждается, прекратило поддерживать связь.

Ранее военный эксперт заявил о неизбежности освобождения Красноармейска.