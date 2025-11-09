На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
БПЛА ударили по Воронежской и Белгородской областям

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 10 дронов над двумя регионами России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над двумя регионами страны 10 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 13:00 до 17:00. Семь БПЛА нейтрализовали в Воронежской области, еще три — в Белгородской.

Накануне вечером системы энергоснабжения и теплоснабжения Белгорода получили серьезные повреждения в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Около 20 тыс. жителей Белгородской области остались без света. Перебои затронули несколько улиц в Белгороде и часть поселка Дубовое.

А в ночь на 9 ноября в Воронежской области объявляли угрозу атаки беспилотников и ракетную опасность. Утром из-за налета дрона произошло возгорание на коммунальном объекте в Воронеже. Некоторые районы города были временно обесточены.

Ранее Латвия объявила себя «дроновой сверхдержавой».

Атаки БПЛА на Россию
