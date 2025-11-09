Власти Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале о введении режима опасности атаки беспилотников на территории региона.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сказано в сообщении главы региона, опубликованном в 0:00 мск.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами страны 15 беспилотников самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00.

В ночь на 8 ноября российские средства ПВО уничтожили 79 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Над территорией Ростовской области сбили 36 летательных аппаратов самолетного типа, над Брянской — 10, над Курской — 9, над Волгоградской — 8, над Белгородской — 5, над Республикой Крым — 5, над Саратовской — 3, над Воронежской — 1, над Смоленской — 1 и над Орловской — 1.

