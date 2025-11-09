На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области объявили ракетную опасность

Гусев: в Воронежской области объявили ракетную опасность
bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Угроза ракетного удара объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе также объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

Гусев рекомендовал местным жителям не покидать жилье. Тем, кто находится на улице, он посоветовал зайти в ближайшее здание.

Этой же ночью Гусев сообщил о введении режима опасности атаки беспилотников на территории региона.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за три часа уничтожили над регионами страны 15 беспилотников самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:00.

8 ноября беспилотники ВСУ атаковали Вологодскую область. На подстанции «Белозерской» было зафиксировано три попадания. На предприятии в момент прилета находились восемь человек: оперативный персонал, охранники и представители подрядной организации.

Ранее Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников.

