В Воронежской области после атаки дронов начался пожар

Возгорание произошло на коммунальном объекте в Воронеже в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он рассказал, что сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали пожар.

«В связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму», — говорится в заявлении.

Кроме того, некоторые территории города оказались временно обесточены. По словам Гусева, в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

«Также на территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий», — отметил губернатор.

Он добавил, что повреждения получили несколько машин и внутренние сети отопления. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Утром 7 ноября в министерстве обороны РФ заявили, что ночью над регионами страны сбили 44 украинских дрона. Большую часть БПЛА — 42 — уничтожили в Брянской области. Еще одну цель перехватили в Ростовской области.

Ранее в Белгородской области тысячи жителей остались без света из-за атаки ВСУ.