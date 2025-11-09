На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области после атаки дронов начался пожар

Гусев: в Воронеже в результате атаки БПЛА загорелся коммунальный объект
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Возгорание произошло на коммунальном объекте в Воронеже в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Он рассказал, что сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали пожар.

«В связи с возгоранием по соображениям технологической безопасности принимались временные меры, из-за которых в некоторых домах могли наблюдаться колебания температуры центрального отопления. В ближайшее время температура теплоносителя в этих домах будет приходить в норму», — говорится в заявлении.

Кроме того, некоторые территории города оказались временно обесточены. По словам Гусева, в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

«Также на территории одного из предприятий строительной отрасли посечена кровля и частично выбиты стекла в ряде зданий», — отметил губернатор.

Он добавил, что повреждения получили несколько машин и внутренние сети отопления. Предварительно, никто из людей не пострадал.

Утром 7 ноября в министерстве обороны РФ заявили, что ночью над регионами страны сбили 44 украинских дрона. Большую часть БПЛА — 42 — уничтожили в Брянской области. Еще одну цель перехватили в Ростовской области.

Ранее в Белгородской области тысячи жителей остались без света из-за атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами