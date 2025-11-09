В Белгороде после обстрела ВСУ выявили повреждение системы энергоснабжения

Системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода получили серьезные повреждения в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что город подвергся атаке вечером 8 ноября.

«Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги», — подчеркнул глава региона.

Гладков выразил надежду, что произошедшее не создаст большого дискомфорта для жителей Белгорода. Он добавил, что власти в ближайшее время примут необходимые решения.

8 ноября губернатор Белгородской области заявил, что около 20 тыс. местных жителей временно остались без света из-за атаки со стороны ВСУ. Перебои с электроснабжением зафиксировали в части поселка Дубовое и на нескольких улицах в Белгороде.

За день до этого украинский дрон сбросил взрывное устройство на социальный объект в городе Грайворон в Белгородской области. В результате местная жительница получила осколочные ранения мягких тканей плеча и баротравму.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадала заместитель главы районной администрации.