В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие мероприятия можно организовать на полигоне «Новая Земля». Министр считает, что подготовка к ядерным испытаниям в существующих реалиях необходима.

Белоусов добавил, что подобная мера укрепит обороноспособность и подтвердит готовность России к любым сценариям.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.

Ранее Путин назвал серьезным вопросом слова Трампа о возобновлении ядерных испытаний.