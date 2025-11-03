На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога
Shutterstock

Воздушная тревога вновь была объявлена в Киеве, Киевской области и ряде других регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждения также были объявлены в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

До этого сообщалось, что на военном складе и в районе воинской части в Николаевской области на юге Украины ночью произошло пять взрывов.

В ночь на 3 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

По словам главы военной администрации Николаевской области Виталия Кима, был поражен объект энергетической инфраструктуры. В результате жители 12 населенных пунктов остались без света. На данный момент все потребители обеспечены энергией, уточнил он.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины минувшей ночью.

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам готовиться к блэкаутам.

