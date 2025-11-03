На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На юге Украины заявили о повреждении объекта энергетики во время ночной атаки ВС РФ

ВС РФ повредили объект энергетической инфраструктуры в Николаевской области
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По словам Кима, в ночь на 3 ноября Вооруженные силы (ВС) России атаковали Николаевскую область беспилотниками типа Shahed. Из-за повреждения объекта энергетики произошло отключение света в 12 населенных пунктах. По данным на 7 утра, все потребители обеспечены энергией. Пострадавших нет.

В ночь на 3 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, ночью российские войска уничтожили одну из самых крупных теплоэлектростанций Украины. Он уточнил, что поражение было нанесено Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области, что привело к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях.

Ранее немецкий журналист обвинил власти Украины в бездействии в решении проблем со светом.

Новости Украины
