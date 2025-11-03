На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об ответе России на террористические атаки Украины

Минобороны: ВС России ударили по объектам ВПК Украины и военному аэродрому
close
Министерство обороны РФ

Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, а также инфраструктуре военного аэродрома, ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в официальной сводке.

В ведомстве уточнили, что удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины были нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками. В министерстве обороны подчеркнули, что это стало ответом Вооруженных сил России на террористические атаки Киева на территории РФ.

3 ноября глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что во время ночной атаки ВС России был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого жители 12 населенных пунктов региона остались без света. По данным на 7 утра, все потребители обеспечены энергией. Пострадавших нет, уточнил Ким.

Также, как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, минувшей ночью российские войска уничтожили одну из самых крупных теплоэлектростанций Украины. Поражение было нанесено Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области, что привело к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами