В Минобороны рассказали об ответе России на террористические атаки Украины

Российские военные ночью нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, а также инфраструктуре военного аэродрома, ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в официальной сводке.

В ведомстве уточнили, что удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины были нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками. В министерстве обороны подчеркнули, что это стало ответом Вооруженных сил России на террористические атаки Киева на территории РФ.

3 ноября глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что во время ночной атаки ВС России был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого жители 12 населенных пунктов региона остались без света. По данным на 7 утра, все потребители обеспечены энергией. Пострадавших нет, уточнил Ким.

Также, как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, минувшей ночью российские войска уничтожили одну из самых крупных теплоэлектростанций Украины. Поражение было нанесено Бурштынской теплоэлектростанции в Ивано-Франковской области, что привело к ограничениям электроснабжения на подконтрольных Киеву территориях.

Ранее украинцев предупредили о суровой зиме из-за энергетического кризиса.