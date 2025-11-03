Подполье сообщило о пяти взрывах на юге Украины

РИА: ночью на складе и возле воинской части на Украине прозвучали пять взрывов

На военном складе и в районе воинской части в Николаевской области на юге Украины ночью произошло пять взрывов. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Николаев и Николаевская область — минимум пять взрывов. Характер взрывов — комбинированный», — поделился деталями подпольщик.

В ночь на 3 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

По словам главы военной администрации Николаевской области Виталия Кима, был поражен объект энергетической инфраструктуры. В результате жители 12 населенных пунктов остались без света. На данный момент все потребители обеспечены энергией, уточнил он.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса Украины минувшей ночью. В ведомстве уточнили, что удары по объектам ВПК Украины были нанесены высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В министерстве подчеркнули, что это стало ответом российских военных на террористические атаки Киева на территории РФ.

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам готовиться к блэкаутам.