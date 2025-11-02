На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара беспилотников

Губернатор Гусев: угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже
true
true
true
close
Depositphotos

На территории города Воронеж объявлена угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — написал глава региона.

Гусев добавил, что в настоящее время в городе работают системы оповещения.

До этого на территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА. Мэр города Андрей Кравченко отметил, что жителям Новороссийска, находящимся дома, рекомендуется не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон. Если люди находятся на улице, то им следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, уточнил мэр.

Также опасность атаки дронов объявлена в Тульской, Липецкой и Пензенской областях.

Ранее Шойгу заявил, что удары БПЛА не дестабилизируют обстановку в России.

