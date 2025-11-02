В Новороссийские объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала! Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» — написал глава города.

Кравченко добавил, что жителям Новороссийска, находящимся дома, рекомендуется не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон. Если люди находятся на улице, то им следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, уточнил мэр.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропортах Краснодара и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По его словам, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Позже в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе загорелась инфраструктура порта на фоне отражения попытки атаки БПЛА. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Калужской области силы ПВО перехватили украинский беспилотник.