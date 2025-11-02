Опасность атаки БПЛА введена еще в одном регионе России

В Тульской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Опасность атаки БПЛА также была введена в Новороссийске, Липецкой и Пензенской областях.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.