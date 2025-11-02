На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Липецкой области уровень воздушной опасности повышен до красного

В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Shutterstock/Wirestock Creators

В Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В 0:14 ведомство заявило о желтом уровне опасности в области. Этот сигнал означает, что около границы области замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

В 0:37 уровень опасности был повышен до красного в Липецке, Липецком и Воловском муниципальных округах, Долгоруковском, Задонском, Тербунском и Хлевенском муниципальных районах.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе атаки беспилотников в городе. Он призвал жителей обратить внимание на сирены, передающие сигнал «Внимание всем».

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
