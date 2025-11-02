В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области!» — написал глава региона.

До этого на территории Новороссийска объявили угрозу атаки БПЛА. Мэр города Андрей Кравченко отметил, что жителям Новороссийска, находящимся дома, рекомендуется не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон. Если люди находятся на улице, то им следует спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе, уточнил мэр.

Также опасность атаки дронов объявлена в Тульской, Липецкой и Пензенской областях.

Ранее FPV-дрон взорвался рядом с братьями-подростками под Белгородом