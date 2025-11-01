На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск»

Минобороны заявило о спуске на воду в Северодвинске атомной подлодки «Хабаровск»
В Северодвинске Архангельской области спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск», сообщает в Telegram-канале министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что церемония проходила на судостроительном комплексе «Севмаш» в присутствии министра обороны Андрея Белоусова. Он назвал выведение тяжелого атомного ракетного крейсера «Хабаровск» со стапеля (сооружения для постройки и спуска судна на воду) «знаковым событием» и отметил, что «Хабаровску» еще предстоит пройти морские испытания.

«Атомная подводная лодка «Хабаровск»... предназначена для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения», — отметили в оборонном ведомстве.

На этой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок. После этого в Кремле призвали обращать внимание на заявления президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.

Ранее Трамп пригрозил атомной подлодкой после испытания «Буревестника».

