Сенатор напомнил об «оружии судного дня» РФ на фоне слов Трампа о ядерных испытаниях

Перминов: испытания «Буревестника» и «Посейдона» обезопасили РФ на десятилетия

Успешные испытания новейшей российской крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», оснащенных ядерной энергетической установкой, обеспечили безопасность России на десятилетия. Об этом заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о намерении США проводить ядерные испытания.

«Успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона» создали запас прочности национальной системы безопасности на десятилетия вперед», — сказал Перминов.

Сенатор также отметил, что Россия обладает самыми современными силами ядерного сдерживания в мире. При этом он подчеркнул, что РФ не раз демонстрировала свою приверженность к миру, но готова к любому сценарию.

30 октября Дональд Трамп заявил в Truth Social, что поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания. По словам американского лидера, они должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Подобное заявление Трампа прозвучало после того, как в России прошли успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. Испытания «Буревестника» прошли 21 октября.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного дрона «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. На Западе аппарат уже назвали «оружием судного дня».

Ранее Лавров заявил, что «все притихли» после испытаний «Буревестника» в РФ.