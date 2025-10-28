Лавров заявил, что «все притихли» после испытаний «Буревестника» в РФ

Лавров сообщил об отсутствии реакции по дипканалам на испытания «Буревестника»

Москва не получала по дипломатическим каналам официальной реакции других стран на испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания высокого уровня на Международной конференции по евразийской безопасности в столице Белоруссии заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет газета «Известия».

«По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах. Как-то все притихли», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. Во время встречи глава государства объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник», назвав ее уникальным изделием.

На следующий день это заявление прокомментировал американский лидер Дональд Трамп. Как он отметил, Москва и Вашингтон «не играют в игры» друг с другом. Также хозяин Белого дома сообщил, что у берегов РФ якобы находится атомная подводная лодка США.

Ранее ракету «Буревестник» назвали революцией ядерного сдерживания.