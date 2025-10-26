Путин предупредил о попытках ВСУ деблокироваться на двух направлениях

Путин: ВСУ будут пытаться деблокировать свои группировки на двух направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пытаться деблокировать свои группировки на Купянском и Красноармейском направлениях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания с командующими группировками российских войск, задействованными в специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

«Без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования», — сказал глава государства, говоря о Купянском и Красноармейском направлениях.

Путин провел совещание с участием начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск, задействованных в боевых действиях в зоне СВО. Российский лидер побывал на одном из пунктов управления объединенной группировки войск.

В ходе заседания он отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Также президент обратил внимание на успехи ВС России по окружению Купянска в Харьковской области и Красноармейско-Димитровской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР).

