В Тюмени похоронили военкора Ивана Зуева

В Тюмени простились с военкором Иваном Зуевым, погибшим при ударе дрона ВСУ
В Тюмени простились с военным корреспондентом Иваном Зуевым, который погиб при ударе украинского беспилотника в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.

Прощание с военкором состоялось 23 октября в Знаменском кафедральном соборе. На траурной церемонии присутствовали друзья и коллеги журналиста, а также военные. Зуева похоронили на Червишевском кладбище с воинскими почестями: дали залп, а военнослужащие прошли маршем под звуки оркестра.

16 октября съемочная группа МИА «Россия сегодня», работавшая в Запорожской области, подверглась атаке украинских беспилотников. В результате два человека — Иван Зуев и Юрий Войткевич — получили ранения. Зуева спасти не удалось. Его коллегу госпитализировали с тяжелым ранением.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. На данный момент устанавливаются личности бойцов ВСУ, причастных к нападению на журналистом, для их дальнейшего привлечения к ответственности.

Указом президента России Владимира Путина Иван Зуев был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее в МИД России обвинили ВСУ в целенаправленных расправах над журналистами.

