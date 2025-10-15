Армия Украины получит от Дании $171 млн

Дания выделит Украине $171 млн на развитие ВМС и обучение ВСУ

Правительство Дании приняло решение о выделении 1,1 млрд крон ($171 млн) Украине. Об этом сообщило Минобороны королевства.

Выделенные средства пойдут на развитие ВМС, обслуживание танков и финансирование подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Средства поступят из представленного в сентябре 27-го пакета помощи Украине в 2025-2028 годах, размер которого составляет 2,7 млрд крон ($420 млн).

До этого сообщалось, что предстоящей зимой Европейский союз выделит еще €100 млн на поддержку Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

6 октября также сообщалось, что Нидерланды выделят Всемирному банку €55 млн на программы помощи Украине. С 2022 года Нидерланды выделили на поддержку Украины €20,6 млрд, из них €13,6 млрд — на военную помощь, пояснил врио премьер-министра страны Дик Схоф.

4 августа министр обороны Нидерландов сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Ранее ЕС и Украина договорились выделить €2 млрд на разработку беспилотников.