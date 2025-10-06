На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды выделят еще €55 млн на помощь Украине

Нидерланды внесут €55 млн во Всемирный банк для программ поддержки Украины
true
true
true
close
Unsplash

Нидерланды выделят Всемирному банку €55 млн на программы помощи Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф на пресс-конференции в Киеве пишет ТАСС.

«Мы выделяем 55 млн евро Всемирному банку, <...> чтобы покрыть расходы на восстановление и реформы», — сказал он.

С 2022 года Нидерланды выделили на поддержку Украины €20,6 млрд, из них €13,6 млрд — на военную помощь, пояснил Схоф.

4 августа министр обороны Нидерландов сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение Нидерландов и призвал остальные страны альянса последовать их примеру и внести свой вклад в инициативу по распределению бремени. Рютте подчеркнул, что в ближайшее время ожидает важных заявлений от других союзников Украины.

Ранее в Нидерландах беженцам с Украины предложили самостоятельно искать жилье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами