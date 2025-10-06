Нидерланды выделят еще €55 млн на помощь Украине

Нидерланды выделят Всемирному банку €55 млн на программы помощи Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Дик Схоф на пресс-конференции в Киеве пишет ТАСС.

«Мы выделяем 55 млн евро Всемирному банку, <...> чтобы покрыть расходы на восстановление и реформы», — сказал он.

С 2022 года Нидерланды выделили на поддержку Украины €20,6 млрд, из них €13,6 млрд — на военную помощь, пояснил Схоф.

4 августа министр обороны Нидерландов сообщил, что страна поставит Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая ЗРК Patriot.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение Нидерландов и призвал остальные страны альянса последовать их примеру и внести свой вклад в инициативу по распределению бремени. Рютте подчеркнул, что в ближайшее время ожидает важных заявлений от других союзников Украины.

Ранее в Нидерландах беженцам с Украины предложили самостоятельно искать жилье.