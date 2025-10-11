Британские истребители выполнили 12-часовой полет у границы с Россией

Самолеты Британии 12 часов летели у границы с РФ на фоне инцидента с БПЛА

Два самолета-истребителя Военно-воздушных сил Великобритании 9 октября выполнили 12-часовое задание вместе с силами США и НАТО по патрулированию границы с Россией на фоне недавних вторжений самолетов и беспилотников в воздушное пространство стран альянса. Об этом сообщает Reuters.

«Это была значительная совместная миссия с нашими союзниками из США и НАТО», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

В конце сентября в небе над некоторыми европейскими странами НАТО начали появляться неизвестные беспилотные летательные аппараты. По этим причинам закрывались аэропорты Осло, Копенгагена, Ольборга и нескольких других городов Дании и Норвегии.

Некоторые политики Европы бездоказательно обвинили в инцидентах Россию. 2 октября президент РФ Владимир Путин пошутил, что больше не будет отправлять дроны в европейские страны.

Тем не менее премьер Нидерландов Дик Схоф признал, что у Евросоюза нет доказательств причастности России к запуску беспилотников над территорией Европы.

Ранее неизвестный дрон заметили в небе над Эстонией.