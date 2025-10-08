На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо возможное количество ракет Tomahawk, которые могут передать Украине

«ВХ»: Украине могут передать 200-300 ракет Tomahawk для ударов по России
U.S .Navy/Global Lokk Press

США имеют в своем арсенале около 4 тысяч крылатых ракет Tomahawk всех модификаций, несколько сотен из которых могут быть переданы Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника», ссылаясь на американских аналитиков.

Как говорится в публикации, военные Соединенных Штатов использовали 59 таких боеприпасов для удара по сирийской авиабазе Шайрат в 2017 году.

«Это значит, что применение всех 4000 ракет из американского арсенала по сирийскому сценарию хватит только на 65-90 целей, что в общем и целом не решает исход никакой войны в долгосрочной перспективе и лишь ускоряет перевод локального конфликта в глобальный», — сказано в материале.

Согласно данным аналитиков, только в 1500-километровой зоне от границы с Украиной располагается свыше тысячи потенциальных военных целей. Они заявили, что для уничтожения каждого крупного военного объекта необходимо применить от 30 до 60 Tomahawk.

В публикации отмечается, что Вашингтон может передать Киеву 200-300 таких ракет, стремясь максимизировать эффект от их использования.

6 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk на Украину. Однако, по словам главы государства, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

Позже военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракеты Tomahawk уже могут находиться на территории Украины.

2 октября президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет сбивать переданные Украине ракеты Tomahawk.

Ранее на Украине рассказали о тактике Трампа по передаче ракет Tomahawk.

СВО: последние новости
