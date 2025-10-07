Израиль заявил о пуске снаряда из сектора Газа

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦАХАЛ сообщил о пуске снаряда из сектора Газа в сторону Израиля
Amir Cohen/Reuters

Из сектора Газа в сторону Израиля был выпущен снаряд. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что после сигнала воздушной тревоги, прозвучавшего в населенном пункте Нетив-ха-Асар на юге Израиля, был обнаружен снаряд, летевший из северной части палестинского анклава. Предполагается, что он упал в этом районе.

Информации о пострадавших пока не поступало, добавили в ЦАХАЛ.

3 октября руководство палестинского движения ХАМАС объявило о готовности выполнить условия плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, включающие освобождение всех израильских заложников. В ответ на это американский лидер призвал Израиль немедленно прекратить нанесение ударов по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение удерживаемых лиц.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в свою очередь, заявила о начале незамедлительной реализации первого этапа плана Трампа, направленного на освобождение всех заложников.

Позднее Трамп сообщил, что первый этап его мирного плана по сектору Газа будет завершен до 12 октября.

6 октября в Египте начались непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Война в Газе
